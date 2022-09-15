До уваги тернополян. Вас затопили сусіди? Як діяти, куди звертатися?

Часто буває, що затоплення відбувається вже не вперше, коштів на відшкодування матеріальних збитків сусіди добровільно не бажають відшкодовувати чи здійснити ремонтні роботи.

Дане питання регулюється цивільним кодексом України, цивільно процесуальним кодексом України, Житловим кодексом , Законом України “Про житлово-комунальні послуги”

Якщо сусіди не бажають добровільно відшкодувати матеріальну шкоду у зв’язку із затопленням квартири потрібно звертатися у суд. За загальним правилом позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом, також позови про відшкодування шкоди, заподіяної майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред’являтися за місцем заподіяння шкоди. Для прикладу, якщо заподіяння шкоди сталось у Тернополі і сусіди проживають також у Тернополі, тому звертатись потрібно із позовом «Про відшкодування шкоди завданої залиттям квартири» у Тернопільський міськрайонний суд.

Разом з тим, щоб можна було відшкодувати матеріальну шкоду у судовому порядку, яка завдана внаслідок залиття квартири, необхідно:

Зафіксувати факт залиття квартири. Для цього потрібно звернутися до балансоутримувача (ЖЕК або ОСББ) для того, щоб відповідна комісія слала акт про залиття квартири у якому має міститися характер залиття квартири його причини, завдана шкода, перелік пошкоджених речей, обсяги необхідного ремонту. Звернення-заявку варто подати письмово і зберігати другий примірник у себе. Рекомендуємо зафіксувати пошкодження завдані внаслідок залиття квартири на фото чи відео.

Також, у суді потрібно буде підтвердити фактичний розмір понесених збитків, для цього потрібно звернутись до відповідної експертної установи або експерта з проханням провести будівельно-технічне експертне дослідження за результатами якої можна буде визначити розмір шкоди, яка завдана залиттям квартири, а також причини. Експерт надасть кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва щодо ремонтно-відновлювальної роботи квартири або звіт про визначення вартості відновлювальних ремонтно-будівельних робіт, які потрібно буде проводити, висновок про оцінку майна, що в подальшому можна буде долучити до справи.

Водночас пропонуємо скористатися процедурою медіації. Медіація – це метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

Якщо сторони конфлікту погоджуються на медіацію і добровільно доходять згоди під час медіації, щодо суми, порядку відшкодування завданої шкоди при залитті квартири, можна заключити медіаційну угоду (договір) про відшкодуванням збитків. Угода може укладатися в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Отже, якщо сусіди добровільно не бажають відшкодувати завданих збитків внаслідок залиття квартири, потрібно звертатися до суду із позовною заявою про відшкодування шкоди внаслідок залиття квартири.







