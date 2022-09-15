Тернопільська обласна рада передала допомогу у звільнену українську Балаклію

Тернопільська облрада передала гуманітарну допомогу у українську Балаклію.

Зокрема у звільнене місто відправили медикаменти та речі першої необхідності.

Про це розповів очільник обласної ради Михайло Головко.

– Нашим побратимам, які відбивають московську нечисть на харківських напрямках, потрібні медикаменти та речі першої необхідності, – каже Михайло Головко. – Зі свого боку робимо усе можливе, щоб Захисники України відчували надійну та оперативну підтримку тилу. Кожен їхній крок наближає нашу Перемогу. Разом до мети!