22:16 | 15.09.2022
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Тернопільська обласна рада передала допомогу у звільнену українську Балаклію

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Тернопільська облрада передала гуманітарну допомогу у українську Балаклію.
 
Зокрема у звільнене місто відправили медикаменти та речі першої необхідності.
 
Про це розповів очільник обласної ради Михайло Головко.
 
– Нашим побратимам, які відбивають московську нечисть на харківських напрямках, потрібні медикаменти та речі першої необхідності, – каже Михайло Головко.  Зі свого боку робимо усе можливе, щоб Захисники України відчували надійну та оперативну підтримку тилу. Кожен їхній крок наближає нашу Перемогу. Разом до мети!

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