Тернопільська обласна рада передала допомогу у звільнену українську Балаклію
Тернопільська облрада передала гуманітарну допомогу у українську Балаклію.
Зокрема у звільнене місто відправили медикаменти та речі першої необхідності.
Про це розповів очільник обласної ради Михайло Головко.
– Нашим побратимам, які відбивають московську нечисть на харківських напрямках, потрібні медикаменти та речі першої необхідності, – каже Михайло Головко. – Зі свого боку робимо усе можливе, щоб Захисники України відчували надійну та оперативну підтримку тилу. Кожен їхній крок наближає нашу Перемогу. Разом до мети!