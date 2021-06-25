До уваги водіїв: у Тернополі з’явилося ще одне кільце

З 24 червня у Тернополі на перехресті вулиць Корольова – Купчинського впроваджена постійна схема організації дорожнього руху – кільцева транспортна розв’язка.

Як розповіли у міській раді, це перехрестя завжди було місцем концентрації ДТП.

– Головною дорогою на ньому є та, що веде від вул. Купчинського до Корольова, а другорядною – дорога в напрямку с. Байцівці. Проте водії, які їхали в село або з села, часто не надавали перевагу в русі і вчиняли аварії, – пояснив начальник відділу технагляду Олег Вітик.

– Тому для безпеки водіїв і пішоходів у 2020 році на цій ділянці було внесено зміни в організацію дорожнього руху і влаштовано тимчасовий круговий рух транспорту.

За його словами, експериментальне кільце повністю виправдало себе, тож там влаштували постійне кругове перехрестя, перевага в русі на якому надається автомобілям, що рухаються по колу.