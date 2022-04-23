До Великодніх свят військовослужбовцям Нацгвардії діти подарували малюнки з солодощами

Учні однієї з тернопільських шкіл напередодні Великодніх свят надіслали військовослужбовцям Національної гвардії України листи, малюнки, солодощі та пасочки. Листи дійшли до захисників, які радо прочитали усі побажання.

«Дитяча фантазія у листах не мала меж, малювали як символи України, так і тварин чи красиві пейзажі, все заради того, щоб підтримати нас та підняти бойовий дух, – каже військовослужбовець НГУ Владислав. – Діти також болісно сприймають цю війну, а особливо, коли воюють їхні рідні. Ці хвилювання відображені у малюнках та листах, які вони надсилають солдатам. Коли ми, військові, отримуємо такі зворушливі послання, розуміємо що заради дітей, їхнього майбутнього і майбутнього всієї України ми вистоїмо та обов’язково переможемо».

Дитячі малюнки військовослужбовці розвішали в приміщенні, де проживають, аби щоразу ті створювали святковий настрій. Вже цієї неділі подаровану паску військові освятять та покуштують.





