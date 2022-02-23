Добровольчий Український Корпус оголосив мобілізацію жителів Тернопільщини

На Тернопільщині Добровольчий Український Корпус оголосив мобілізацію через воєнне загострення в Україні.

За словами командира 6-ї резервної сотні Корпусу Сергія Коновала, жителів області просять вступати в територіальну оборону, Збройні сили України та до лав добровольців.

“У нас тут, в Домі ветерана, на Злуки, 53, буде штаб, де люди, які бажають долучитися, можуть сюди приходити. Якщо хочете приєднатися до нас, то не потрібно їхати десь у військовий госпіталь у Львів, чотири дні проходити медогляд. Ви приходите, ми проводимо коротку співбесіду, і після того, якщо людина дійсно готова захищати, долучатися, працювати – вона вливається в наші ряди”, – каже Сергій Коновал.

За його словами, Добровольчий Корпус підпорядковується Збройним силам України.

Керівниця відділу забезпечення 6-ї резервної сотні добровольчого корпусу Ірина Драгущак розповіла, що Дім ветерана надалі працюватиме цілодобово як штаб добровольців. Тут збиратимуть допомогу: військове спорядження, пальне і транспорт.

“Є два бойові підрозділи, де постійно ротуються наші хлопці з 6-ї резервної сотні. У разі ескалації конфлікту вони одразу виїдуть за місцем призначення. Тому ми зараз працюємо над їхнім забезпеченням, адже в нас немає достатньо ресурсів. Зокрема, потрібно бронежилети, каски, наплічники військові, спальники, а також пальне й автомобілі”, – каже Ірина Драгущак.

Також можна долучатися до військових вишколів чи навчань з домедичної допомоги, розповіла Ірина Драгущак. Вишколи проводять щонеділі, а домедичну підготовку – щовівторка.

За словами голови обласної громадської організації “Правий сектор” Назара Сарабуна, надалі планують розгорнути мобілізаційний пункт у центрі Тернополя.

Щоб дізнатися, чи співпрацюють військові Тернопільщини з добровольцями, ми зателефонували до начальниці пресслужби Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Олени Величанської. Вона сказала, що ситуацію поки що не коментуватимуть.

Джерело: Суспільне