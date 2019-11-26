Дружина онука вкрала в бабусі зі Збаражчини пенсійні заощадження

700 гривень пенсійних заощаджень зникло з будинку жительки Старий Збараж на Збаражчині. У крадіжці 78-річна пенсіонерка запідозрила дружину онука.Працівники поліції підтвердили підозри жінки.

Як з’ясувалося у ході розслідування, родичі проживали на одному господарстві у різних будинках. Зловмисниця одного разу побачила, куди бабця ставить гроші, і, поки господині не було в хаті, непомітно витягла їх.

Чужу готівку 25-річна молодиця витратила на розваги у райцентрі, однак коли до неї прийшли поліцейські у скоєному таки зізналася. Необдуманий протиправний вчинок завершився кримінальним провадженням, та втратою довіри у родині.

Слідчі дії тривають.

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