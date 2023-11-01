Дуби у пам”ять Василя Мармуса та Василя-Якова Капустинського

Десять дубів, одиннадцять горіхів та один ягідний тис посадили учасники шостого фестивалю кіно та дерев “Сад пам’яті” 28 жовтня у селі Бережниця Верховинського району, що на Івано-Франківщині.



“Діти садили на честь їхнього батька. А ще ми садили за їхню роту — це п’ятий батальйон, друга штурмова рота “Чорні поплавки”. Це хлопці різного віку з різних міст України, які 25 лютого 2022 року вже захищали Київ. Це добровольчий батальйон. На жаль, деякі з них загинули. Буковинці садили за “Барса”, “Штика”, за Юрка, “Тринадцятого” і за “Сича”. Це також важливо для їхніх рідних. Можливо, одного дня діти чи дружини, чи матері, — хтось захоче приїхати сюди й подивитися на деревце, яке росте на честь їхнього сина, чоловіка, батька”, — розказує

Тернополянин

Фестиваль “Сад пам’яті” проводять у Бережниці шостий рік поспіль. П’ятирічні Богдана і Миколка посадили дуби у пам’ять про свого батька Валерія Красняна на позивний “Барс”, який загинув 23 листопада 2022 року під Харковом. Дружина Валерія Наталія Волошина приїхала разом з дітьми з Чернівців до села Бережниця, щоб посадити дерева та розповісти про свого чоловіка. Стрічку про нього “Барс. Незакінчена Справа” режисерки Марії Яремчук презентував на фестивалі продюсер стрічки Володимир Ханас. “Діти садили на честь їхнього батька. А ще ми садили за їхню роту — це п’ятий батальйон, друга штурмова рота “Чорні поплавки”. Це хлопці різного віку з різних міст України, які 25 лютого 2022 року вже захищали Київ. Це добровольчий батальйон. На жаль, деякі з них загинули. Буковинці садили за “Барса”, “Штика”, за Юрка, “Тринадцятого” і за “Сича”. Це також важливо для їхніх рідних. Можливо, одного дня діти чи дружини, чи матері, — хтось захоче приїхати сюди й подивитися на деревце, яке росте на честь їхнього сина, чоловіка, батька”, — розказує Наталія Волошина. Тернополянин Василь Ханас висадив іменні дуби в пам’ять про Василя Мармуса “Музиканта” та Василя-Якова Капустинського “Друг Мармуса”.Фестиваль “Сад пам’яті” проводять у Бережниці шостий рік поспіль.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ, Володимир Ханас, Василь Ханас.