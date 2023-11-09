Два вибухи пролунали у Тернополі, – невідомі підірвали майно місцевому підприємцю

Два вибухи у ніч з 8 на 9 листопада пролунали у Тернополі. Невідомий встановив саморобний вибуховий пристрій на автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руська, а гранату підірвав біля воріт господарського приміщення на вулиці Чумацька.

Потерпілі – родина приватного підприємця з обласного центру. На обидві події виїжджали слідчо-оперативна група та екстрені служби. Слідчі, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки провели усі необхідні дії.

У ході перевірки з’ясувалося, що невідома особа встановила саморобний вибуховий пристрій на капот автомобіля Porsche Cayenne. За попередньою версією, за кілька хвилин після цього стався вибух. Ніхто з людей не постраждав. Авто отримало незначні механічні пошкодження.

За деякий час пролунав ще один вибух, але вже на вулиці Чумацька. За попередньою інформацією, там невідомі здійснили підрив гранати Ф-1.

Дані факти поліцейські внесли в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 296 ККУ. Працівники поліції встановлюють обставини обох подій. Тривають оперативно-розшукові заходи.