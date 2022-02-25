Дві лікарні Тернополя прийматимуть поранених

Поранених військових і мирних жителів прийматимуть дві міських лікарні у Тернополі.

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, вже є визначені маршрути для поставки хворих.

“Тобто у разі, якщо будуть такі хворі чи поранені, які потребуватимуть термінового лікування, то для їхніх потреб визначена лікарня №1 і лікарня №2. Відповідно, 3-тя лікарня буде приймати всіх хворих на коронавірус й інші інфекційні хвороби. Вчора ми профінансували додатково 1 мільйон 650 тисяч гривень для закупівлі усіх необхідних медичних препаратів, матеріалів для перев’язки й іншого, що необхідно для надання першої допомоги. Стосовно пологового відділення у 2-й лікарні, то воно також працює в повноцінному режимі. Передбачені заходи безпеки й евакуації у випадку надзвичайної ситуації для будь-кого з тих, хто лікується в лікарні, чи тих, хто лежить в пологовому будинку”, – каже міський голова Тернополя.

Джерело: Суспільне