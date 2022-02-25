У Тернополі готують місця для біженців

Для внутрішньо переміщених осіб з областей України, де наразі ведуться активні воєнні дії, в Тернополі будуть розгорнуті додаткові місця для тимчасового розміщення.

В міській раді звертаються до тернополян із проханням, хто має можливість прийняти громадян зі східної та центральної України у свої домівки, зголошуйтеся за номером телефону 0981747741.

Понад 50 внутрішньо переміщених осіб готовий прийняти та надати прихисток і БФ «Карітас» та БФ «Світло реформаці».

Інформуємо також, вчора у Тернополі розпочав роботу міський координаційний штаб з надання невідкладної допомоги та приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам.

Штабом буде розроблено карту наявних місць у Тернопільській міській територіальній громаді, де можливо тимчасово розмістити внутрішньо переміщених осіб.

Будемо вдячні кожному, хто зможе надати додаткову допомогу.

Окремо повідомляємо, що цими днями у приміщенні Тернопільського міського центру соціального обслуговування населення триває збір необхідних продуктів для переселенців: карімати, надувні матраци, продукти харчування, одяг, засоби гігієни та індивідуального захисту.

Просимо небайдужих тернополян долучитися до допомоги.

Додаткова інформація – за телефоном гарячої лінії – 0981747741.

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш заявив, що в області вже розмістили 22 дитини з Києва та Сум та майже 50 дорослих жителів з областей, де ведуться активні бойові дії.

“Дякую жителям Тернопільщини, які пропонують своє житло для поселення. Ми відкрили ще одну гарячу лінію 0963373870”, – повідомляє Труш.