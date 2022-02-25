У Тернополі не працюють ліфти в багатоповерхівках

Сьогодні о 14 годині в тернопільських багатоповерхівках перестали працювати ліфти. Влада Тернополя зазначає, що у випадку бомбардувань, пожежі перебувати у ліфті особливо небезпечно.

Також це місце, де можуть влаштувати вибух диверсанти. Плата за ліфти на період відключень нараховуватися не буде.

«Я прошу усіх тернополян дотримуватися злагоджених дій у момент, коли потрібно переходити в укриття. Допоможіть своїм літнім сусідам, подбайте про людей з інвалідністю. Домовтеся, хто кому з сусідів допомагає перейти у сховище на випадок повітряної тривоги», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.