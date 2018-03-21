Коли в Зарваниці відбудеться театралізована Хресна дорога

6 квітня, у Страсну п’ятницю, в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбудеться театралізована Хресна дорога, яку організовують студенти Тернопільської вищої духовної семінарії спільно з Комісією у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Спочатку розпочнеться Вечірня з виставленням Плащаниці, яку очолить Архиєпископ і Митрополит Василій (Семенюк). Опісля відбудеться театралізоване дійство, яке проходитиме стаціями Хресної дороги.