Майже з центру Тернополя демонтували МАФ

12 травня робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, демонтовано тимчасову споруду з площі Героїв Євромайдану.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 12.04.2017 року № 248 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

Демонтована споруда знаходиться за адресою вул. Тролейбусна, 7. Для повернення демонтованої тимчасової споруди власнику необхідно звернутись в КП «Тернопільводоканал» на вул. Танцорова, 7 та в ПП «Східний масив» на проспекті Степана Бандери, 94 з питання відшкодування коштів, витрачених на проведення робіт з демонтажу, перевезення та зберігання об’єкту.