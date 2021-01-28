Тернопільська ОДА запустила дашборд з оперативною інформацією щодо COVID-19 та вакцинації

В Тернопільській обласній державній адміністрації запустили дашборд, за допомогою якого можна ознайомитися з актуальними даними щодо кількості виявлених випадків COVID-19, географію їх поширення та наявність вільних ліжок з підведеним киснем у лікарнях Тернопільщини.

На інфографіці можна побачити, в яких районах найбільше хворих, а в яких найменше. Оглянути динаміку росту нових випадків зараження та простежити кількість вакцинованих. Платформа відображає, скільки ліжок для хворих на коронавірус розгорнуто у госпітальних базах області та наскільки вони заповнені.

Відображено й інформацію про загальну кількість хворих та померлих в області. На разі дашборд доступний за посиланням https://cutt.ly/Oj7rsHA