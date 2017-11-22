Цієї суботи, 25 листопада, у Івано-Франківську відбудеться турнір К1 Booster cup 2017. Зійдуться на рингу із професійними спортсменами і два представника Тернопільщини.

Відстоюватимуть честь Тернополя 16-річний Максим Сливінський та 21-річний Павло Бусько. За плечима у них чимало аматорських поєдинків міського, регіонального та національного рівня. На деяких навіть вдалося завоювати чемпіонський титул. Для хлопців це будуть перші бої із професіоналами.

«Павло та Максим – вихованці клубу «Фаєр». Ми пишаємося наполегливістю наших спортсменів, які лише за кілька років змогли підкорити вершини українського аматорського кікбоксингу і тепер підкорюють професійні », – коментує голова федерації тайського боксу у Тернопільській області Богдан Юлик.

МАКСИМ СЛИВІНСЬКИЙ – чотириразовий чемпіон України (Перші місця завойовував у 2014 році на Чемпіонаті України, у 2016 році на ЧУ в Харкові, Чемпіонаті ФСТ «Україна» у Києві та ЧУ серед юніорів у Харкові). Висутпає у ваговій категорії 54 кг.

ПАВЛО БУСЬКО – чемпіон України з К-1 wako ‎2017 року, чемпіон України з тайського боксу 2015 року, Бронзовий призер кубка світу Wako k-1 2016 року і учасник Кубку Європи wako K-1 Crech.

Виступає у ваговій категорії 57 кг.Двоє юнаків з Тернополя підкорюють професійні вершини кікбоксингу

Цієї суботи, 25 листопада, у Івано-Франківську відбудеться турнір К1 Booster cup 2017. Зійдуться на рингу із професійними спортсменами і два представника Тернопільщини.

Відстоюватимуть честь Тернополя 16-річний Максим Сливінський та 21-річний Павло Бусько. За плечима у них чимало аматорських поєдинків міського, регіонального та національного рівня. На деяких навіть вдалося завоювати чемпіонський титул. Для хлопців це будуть перші бої із професіоналами.

«Павло та Максим – вихованці клубу «Фаєр». Ми пишаємося наполегливістю наших спортсменів, які лише за кілька років змогли підкорити вершини українського аматорського кікбоксингу і тепер підкорюють професійні », – коментує голова федерації тайського боксу у Тернопільській області Богдан Юлик.

МАКСИМ СЛИВІНСЬКИЙ – чотириразовий чемпіон України (Перші місця завойовував у 2014 році на Чемпіонаті України, у 2016 році на ЧУ в Харкові, Чемпіонаті ФСТ «Україна» у Києві та ЧУ серед юніорів у Харкові). Висутпає у ваговій категорії 54 кг.

ПАВЛО БУСЬКО – чемпіон України з К-1 wako ‎2017 року, чемпіон України з тайського боксу 2015 року, Бронзовий призер кубка світу Wako k-1 2016 року і учасник Кубку Європи wako K-1 Crech.

Виступає у ваговій категорії 57 кг.