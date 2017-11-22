Для дітей бійців АТО безкоштовно проводять курси англійської мови

Для дітей воїнів АТО запровадили безкоштовні курси англійської мови. Такий соціально-просвітницький проект реалізовує Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Перше заняття в рамках цього проекту відбулося 16 листопада.

«Такі курси стануть традиційними і проводитимуться щотижня. Тобто це буде довготривалий проект. До нього вже долучені понад 10 дітей з Тернопільського району. Сподіваємося, що охочих стати учасником заходу буде усе більше», – зазначає керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило. – «Підтримка бійців АТО є одним з головних напрямків роботи нашої партії. Ми неодноразово надсилали на схід України матеріальну допомогу нашим захисникам – продукти харчування, маскувальні сітки, передавали приціл нічного бачення та інші необхідні речі. Ми повинні всебічно дбати про наших воїнів. Тому народилася ідея провести проект, який передбачає надання підтримки дітям бійців, які захищають суверенітет нашої країни на сході».

Зазначимо, представники партії спільно з історичним факультетом Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка систематично передають в зону АТО маскувальні сітки. Тернопільський обласний осередок партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» надає кошти на закупівлю матеріалів та забезпечує відправку вантажів. Від 2015 року студенти-історики сплели й відправили бійцям понад 4600 кв.метрів маскувальної сітки.