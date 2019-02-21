В Теребовлі запрацював 4G від Київстар

Про це повідомляють мешканці Теребовлі.

Зокрема Yaroslav Yaroshevskyy пише, що зміни не значні.

Перший скрін – на виїзді з міста в сторону Плебанівки. Другий – біля Замку. Чесно кажучи, вчора ввечері на 3G швидкість була вищою, аніж на другому скріні. В цілому непогано. Вже краще, аніж Укртелеком. Зараз в іншій кімнаті 37 і 25. Ну і більш стабільно – не випадає на 1-2 хвилини, як в останні кілька місяців. А час покаже. Поки задоволений.

Роман Зелінський при цьому скаржиться, що від нововведення швидше почав розряджатися телефон: “І при цьому як і я раніше замітив ще в Тернополі, акумулятор почав замітно скоріше розряжатися”.

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