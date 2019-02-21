У зв’язку з прогнозованим синоптиками погіршенням погодних умов, від сьогоднішнього вечора до ранку п’ятниці у Тернополі оголошується “жовтий рівень” оповіщення.

Дощові опади, які тернополяни спостерігають зараз, при настанні мінусової температури провокують утворення ожеледиці. Крім того, уночі синоптики прогнозують сніг. Відтак зранку завтрашнього дня можливе утворення “кірки” під снігом. Фахівцями ведеться цілодобовий моніторинг для того, щоб визначити найефективніші методи боротьби із наслідками примхливої лютневої погоди. Однак радимо тернополянам бути обережними і вжити всіх можливих заходів безпеки.

Просимо водіїв транспортних засобів не паркувати автомашини в недозволених місцях, на вулицях, де проходить прибирання технологічним транспортом та надати можливість своєчасного прибирання балансоутримувачами прибудинкових територій. Просимо тернополян забрати транспортні засоби з центральних вулиць, а також скоригувати свої подальші маршрути. Щоб не ускладнювати процес прибирання та зробити його максимально якісним, не паркувати автомобілі на узбіччях, тротуарах чи у інших заборонених місцях, адже це заважає процесу очищення вулично-дорожньої мережі від снігу.

Тернопіль житлово-комунальний

Поділіться:











загрузка...