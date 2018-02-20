У Тернополі продається адмінбудинок площею 744,4 кв. м разом із земельною ділянкою

07 березня 2018 року на аукціоні в електронній формі Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua/publishing/view?id=205) повторно буде проведено продаж адмінбудинку загальною площею 744,4 кв. м разом із земельною ділянкою.

Об’єкт знаходиться по вул. Глибока, 19, у м. Тернопіль.

Адмінбудинок складається з цокольного поверху виробничо-складського призначення та 1-го і 2-го поверхів адмінпризначення, оснащений окремими входами на цокольний поверх з прибудинкової території на рівні поверхні землі та окремими входами на 1-й та 2-й поверхи на рівні поверхні землі. У будівлі наявні комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація, газопостачання, які частково демонтовані. Площа земельної ділянки – 0,0488 га, знаходиться в зоні житлової та промислової забудови м. Тернополя в серединній його частині.

Початкова ціна – 2,668 млн грн.

Кінцевий термін прийняття заяв: 03 березня 2018 року.

Бажаючі придбати об’єкт можуть оглянути його за місцем розташування у робочі дні. Отримати більш детальну інформацію щодо об’єкта та умов його продажу можна в РВ: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, тел. (0352) 25-04-87, а також на сайтіhttp://www.privatization.gov.ua/sale-obj/1201.