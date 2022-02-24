Джерела, де можна отримати офіційну інформацію щодо ситуації в країні та області (перелік)
Офіційні державні канали для отримання інформації:
Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua
Генеральний штаб Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA
Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
Міністерство внутрішніх справ https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police
Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки https://www.facebook.com/StratcomCentreUA
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України https://www.facebook.com/dsszzi
Сухопутні війська ЗС України https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces
Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі:
Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune
Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo
Державна авіаційна служба України https://www.facebook.com/SAA.Ukraine
Украерорух https://t.me/uksatse_official
Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Міжнародний аеропорт “Бориспіль” https://www.facebook.com/airportboryspil/
Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua
Міжнародний аеропорт “Львів” https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/
Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) https://www.facebook.com/DSBT.UA
Перелік джерел, звідки можна отримати офіційну інформацію щодо ситуації у Тернопільській області:
Сайт та Facebook-сторінка Тернопільська міська рада
Сайт та Facebook-сторінка Тернопільська обласна державна адміністрація
Facebook-сторінка Управління СБ України в Тернопільській області
Facebook-сторінка та сайт Поліція Тернопільської області
Facebook -сторінка Головне управління ДСНС України у Тернопільській області
Facebook-сторінка 2 Галицька бригада Національної гвардії України
Пам’ятайте, що ворог застосовує брехню та дезінформацію, щоб посіяти паніку. Зберігайте спокій. Виконуйте вказівки органів самоврядування, армії, поліції.