Факультет економіки та менеджменту привітали відомі тернополяни

1 червня факультет економіки та менеджменту відсвяткував першу річницю з дня створення. Факультет, що утворився минулоріч, шляхом об’єднання факультету управління та бізнесу у виробництві й факультету економіки і підприємницької діяльності, святкові заходи приурочив до Дня університету.

Розпочалось святкування із студентського флешмобу “Мотивація”, який студенти ФЕМу провели на великій перерві перед навчальним корпусом №1. В такий спосіб студенти-економісти показали, що крім навчання, активно проводять своє дозвілля, весь свій вільний час приділяють активному і захопливому відпочинку та закликають до такої мотивації колег з інших факультетів.

Уже ввечері колектив ФЕМу зібрався на святкову програму “ФЕМ Student’s Awards” в ОМЦ «Політехнік».

На початку програми студенти згадали людину, яка стала прикладом для багатьох, людину, яка ціною власного життя продемонструвала найвищий прояв любові до ближнього і своєї країни – Степана Стефурака, студента університету, який у складі добровольчого українського корпусу загинув 22 вересня 2014 року на Донеччині. Хвилиною мовчання присутні вшанували Героїв Небесної сотні та усіх воїнів-героїв, які віддали своє життя за національну ідею, територіальну цілісність та безпеку кожного з нас.

Кульмінацією свята стало нагородження кращих студентів та викладачів факультету. Нагороджувалися кращі студенти факультету у номінаціях: «Найкращий відмінник ФЕМ», «Найкращий геній сучасності», «Найкраща акторська майстерність». У відповідь студенти номінували кафедри: «Найкращий повнометражний облік», «Найкращий грим української економіки», «Найкращі економічні ефекти», «Найкраще управління світом», «Найкраща режисура продажів», «Найкращий монтаж настрою», «Почесний Оскар». Номінували також заступників декана факультету Винник Т.М., Мариненко Н.Ю., Гарматюк О.О. та декана факультету – Ціх Г.В., яка отримала найвищу нагороду – «Почесного Оскара імені Івана Пулюя».

Дійство супроводжувалося флешмобом, піснями, читанням віршів у виконанні студентів факультету.

Гостями події були команда КВН WeekEND та Заслужений артист України – Володимир Вермінський з європейськими хітами.