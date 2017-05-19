ФК «Педуніверситет-Тернопіль» вдесяте за свою історію змагатиметься у фіналі чемпіонату України

Вдесяте за свою історію футбольна команда “Педуніверситет-Тернопіль” здобула право змагатись у фінальній частині чемпіонату України у матчі-відповіді з командою Юнга-Mорська академія Одеса (1:1 в гостях та 1:0 вдома).

Цю перемогу студенти приурочили до 60-річчя факультету фізичного виховання, яке відзначають сьогодні, 19 травня. Активними вболівальниками на міському стадіоні був ректор Володимир Кравець та проректор Богдан Буяк.

Bodnar Jaroslaw.