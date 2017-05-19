Завтра у Тернополі будуть великі святування Днів Європи
Традиційно у третю неділю травня у Тернополі та в усій Україні відзначають Дні Європи, які популяризують європейську культуру.
Зі слів начальника управління стратегічного розвитку Юлія Дейнеки, у нашому місті буде зроблений акцент на представленні польської культури, тому очікується приїзд кількох делегацій з Польщі.
«У Тернопіль приїжджає Генеральний консул Польщі у місті Луцьку Вєслав Мазур, а також делегації з наших польських міст-партнерів Ельблонг, Хожув, Еленя-Гура. Буде ще одна делегація з міста Плонськ, з якою ми лише плануємо 20 травня підписати угоду про співпрацю, – розповідає Юрій Дейнека. – Окрім того, у місті буде відкрито три спеціалізованих виставки та відбудуться концертні програми мистецьких колективів п’яти польських міст».
Співорганізатори заходу: Тернопільська міська рада та Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку.
19 травня (п’ятниця)
19.30 – відкриття виставки «Епоха чемпіонів. Час вкаже чемпіонів» (ресторація арт-галерея Бункермуз, бульвар Т.Шевченка, 1)
20 травня (субота)
12:00-13:00 Відкриття виставок «780 років місту. Ельблонгу» та «Немає незалежної Польщі без незалежної України. Єжи Ґєдройць і Культура в українському контексті» (Український дім «Перемога», б-р Т. Шевченка, 27)
13:00 – початок роботи фуд зони – європейської та польської кухні та туристичних представництв польських міст (Театральний майдан)
13:00 – початок конкурсу вуличних музикантів
13:00-15:00 – виступи Євроклубів шкіл міста (Театральний майдан)
16:00-16:45 – офіційне відкриття Днів польської культури у м. Тернополі (сцена на Театральному майдані)
16:45-22:00- Концертна програма за участю польських та українських колективів (Сцена на Театральному майдані):
- м. Ельблонг- «FUMEZ»
- м. Плонськ – «NUTKA»
- м. Люблін – «BACKBEAT»
- «Lublin Street Band»
- Хужожнього колективу міста Хожув
17.00 – 17.30 – підписання Меморандуму про партнерство між Тернополем і Плонськом за участі Генерального консула Республіки Польща у Луцьку та делегацій партнерських міст (Тернопільська міська рада).