Менш ніж за тиждень жителі вулиці Чернівецької у Тернополі зібрали підписи під петицією про ремонт головної дороги

Мешканцям вулиці Чернівецької, що знаходиться неподалік Микулинецького кладовища, менш ніж за тиждень вдалося зібрати підписи під петицію, в якій люди просять місцеву владу провести капітальний або ґрунтовний поточний ремонт вулиці Чернівецької від «Тернопільгазу» до будинку №53 та міжквартальних розв’язок між будинками №50, 52, 56, 58, 65.

– Вулиця Чернівецька перебуває у вкрай занедбаному стані в ділянці від повороту з вулиці Микулинецької біля «Тернопільгазу» і до кінцевої кільцевої зупинки громадського транспорту. Також у зруйнованому стані є міжквартальна автомобільна та пішохідна розв’язка поблизу будинків №50, 52, 56, 58, 65.

Ремонту потребує і дорога, і тротуари,- пише автор петиції, голова ОСББ «Чернівецька, 63» Наталя Пташник. – Ми пропонується провести капітальний або ґрунтовний поточний ремонт дорожнього та тротуарного покриття вулиці Чернівецької у вище зазначених ділянках.



Авторка петиції каже, що зазначеною ділянкою дороги щодня користується кілька тисяч тернополян, позаяк це єдине автомобільне сполучення та ключове пішохідне сполучення цілого житлового кварталу.

Наталя Пташник розповідає, що спільно з групою активних мешканців розклеїли агітаційні листівки у під’їздах, на дошках для оголошень на вул. Чернівецькій. На зустріч пішли й місцеві підприємці, які дозволили розмістити агітацію про збір підписів на дверях магазинів та в кіосках. Таким чином люди хотіли залучити до голосування в більшій мірі тих тернополян, які безпосередньо проживають на Чернівецькій.

Нагадаємо, що зібрані 300 підписів під петицією – це ще не відремонтована дорога. Тепер ініціативу мешканців має розглянути місцева влада. Однак така активність та оперативність людей свідчить про те, що жителі Чернівецької дійсно потребують оновлення дорожньої покрівлі.