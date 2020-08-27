Географія поширення коронавірусу у Тернопільській області за попередню добу: приріст — 140 випадків
Станом на 27 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 5240 випадках діагноз лабораторно підтверджений (4854 випадки – дорослі, 386 випадків – діти), з них 60 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 2896 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3525, з яких 1784 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 87 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1741 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 118 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1441 (698 одужало, 7 летальних, 736 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 294 (114 одужало, 4 летальних, 176 продовжують хворіти);
– Борщівський район –67 (27 одужало, 1 летальний , 39 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 227 (128 одужало, 2 летальних, 97 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 253 (102 одужало, 151 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 164 (65 одужало, 7 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 92 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 262 (151 одужало, 4 летальних, 107 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 72 (39 одужало, 33 продовжують хворіти);
– Козівський район – 151 (81 одужало, 1 летальний, 69 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 478 (441 одужало, 8 летальних, 29 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 167 (126 одужало, 41 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 301 (258 одужало, 6 летальних, 37 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 75 (37 одужало, 38 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 22 (9 одужало, 3 летальних, 10 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 151 (58 одужало, 93 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 434 (186 одужало, 4 летальних, 244 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 436 (163 одужало, 3 летальних , 270 продовжують хворіти);
– Шумський район – 245 (213 одужало, 10 летальних, 22 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 33 осіб;
проведено 1127 досліджень методом ПЛР;
проведено 54 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 0 осіб виявлено позитивний результат та 40 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 7 осіб виявлено позитивний результат.
підтверджено 140 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (30 осіб)
Бережанський район (8 осіб):
• м. Бережани – 8
Бучацький район (1 особа):
• с. Нові Петликівці – 1
Гусятинський район (18 осіб):
• м. Копичинці – 9
• смт Гусятин – 6
• с. Оришківці – 1
• м. Хоростків – 1
• с. Старий Нижбірок – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• смт. Товсте – 1
• с. Ставки – 1
• м. Заліщики – 3
• с. Хартонівці – 1
Збаразький район (1 особа):
• смт Вишнівець – 1
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 3
• с. Озерна – 1
Козівський район (12 осіб):
• смт Козова – 6
• с. Теофіпілка – 1
• с. Козівка – 2
• с. Криве – 1
• с. Геленки – 2
Лановецький район (7 осіб):
• с. Лопушне – 1
• с. Бережанка – 2
• с. Буглів – 2
• м. Ланівці – 2
Підгаєцький район (2 особи):
• с. Старе Місто – 1
• с. Сільце – 1
Теребовлянський район (10 осіб):
• м. Теребовля – 8
• с. Хмелівка– 1
• с. Іванівка – 1
Тернопільський район (8 осіб):
• с. Петриків – 3
• с. Байківці – 2
• с. Великі Гаї – 1
• с. Гаї Гречинські – 1
• с. Настасів – 1
Чортківський район (31 особа):
• м. Чортків – 16
• с. Колиндяни – 3
• с. Біла – 2
• с. Білобожниця – 3
• с. Давидківці – 3
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Стара Ягільниця – 2
• с. Росохач – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Мирове – 1
• с. Биківці – 1