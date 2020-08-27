Географія поширення коронавірусу у Тернопільській області за попередню добу: приріст — 140 випадків

Станом на 27 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 5240 випадках діагноз лабораторно підтверджений (4854 випадки – дорослі, 386 випадків – діти), з них 60 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 2896 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3525, з яких 1784 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 87 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1741 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 118 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).