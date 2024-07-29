У Тернополі та області працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги!

Якщо ви або ваші близькі постраждали від насильства, зокрема, домашнього – вам є до кого звернутися. Телефонуйте за номером

☎️ +38 096 033 20 43

+38 050 033 20 43

🟠 В перелік послуг входять екстрене реагування на виклики, психологічні консультації, соціальне консультування, супровід, за потреби залучення до допомоги інших суб‘єктів для отримання більш розширених послуг, які потребують люди що зіткнулись з насильством.

Унікальність послуг бригади полягає в мобільності – фахівці мають можливість виїжджати на виклики та надавати допомогу на місці.

Фахівці мобільних бригад:

🔸оперативно відреагують на повідомлення про випадки насильства і виїдуть на місце події за необхідності;

🔸нададуть безоплатну психологічну підтримку;

🔸розкажуть постраждалим їх права і можливості, проінформують про медичні, юридичні та інші послуги, які можна отримати для подолання наслідків насильства;

🔸повідомлять про наявні спеціалізовані сервіси (притулки, кризові кімнати, денні центри) та, за потреби, перенаправлять туди постраждалих.

Мобільні бригади працюють за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, у координації з Офісом Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністерством соціальної політики України. Послуги мобільних бригад надаються завдяки фінансовій підтримці урядів США (Бюро гуманітарної допомоги USAID), Норвегії, Швеції та Гуманітарного Фонду для України (UHF).