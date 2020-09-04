Герої серед нас: історія Сергія Гловіцького із Тернопільщини

Йшов до клубу на репетицію різдвяного вертепу, а опинився…. В реанімації із опіками. Це саме той випадок, коли власне здоров’я та життя стає другорядним у порівнянні зі смертельною загрозою, яка нависла над друзями.

Внаслідок вибуху у сільському клубі, що стався 3 січня 2020 року через витік газу, постраждали восьмеро неповнолітніх, віком від 12 до 17 років.

Будівлю охопила пожежа і тільки завдяки Сергію Гловіцькому вдалося запобігти справжній трагедії. Ціною свого здоров’я він врятував свого молодшого товариша.

“Мій син одразу після того, як прийшов до тями, попросив подякувати Сергію та його мамі, що виховала такого сина”, сказа мати врятованого хлопчика, який постраждав найбільше.

За свій вчинок рятівник з Тернопільщини цілком заслужено потрапляє до когорти Героїв-рятувальників 2020 року.