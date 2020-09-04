Наразі вулиця Гайова у Тернополі перекрита

Загалом рух на Гаївському мості відкритий, завдяки чому розвантажилася центральна частина Тернополя. В подальшому розпочнеться ремонт інших частин мосту, які вестимуть до вул. Гайової та прилеглих сіл.

Як розповідає начальник відділу технагляду Олег Вітик, затори у місті, найімовірніше, можливі через збільшення кількості власного автотранспорту у тернополян.

«На ділянці шляхопроводу, яку завершили ремонтувати, необхідно влаштувати тротуар. В подальшому працівники підрядної організації приступлять до будівництва мосту, який з’єднуватиме вул. Гайову з птахофабрикою. І щоб була можливість будівельникам проводити ці роботи, вул. Гайову довелося перекрити», – розповідає Олег Вітик.

Нагадуємо водіям про функціональність трьох альтернативних доріг для проїзду транспорту:

— вул. Довженка (правий поворот через вул. Гайову);

— вул. Подільська (через «Ровекс»);

— дорога з виїздом на розв’язку біля «Ватри».

Користуватися проїздами можуть водії як габаритного транспорту, так і легкових автівок.