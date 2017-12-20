Герої теплової економії в Тернополі

На сьогодні у Тернополі багатоквартирні будинки, котрі опалюються від централізованої системи теплопостачання, оплачують за тепло або згідно з загальноміським тарифом (кожного місяця є різним), або згідно з показниками загальнобудинкового теплового лічильника (якщо такий встановлений у будинку).

Загальноміський тариф за листопад – 24,66грн./м2.

ОТОЖ, ГЕРОЇ ЕКОНОМІЇ ЗА ЛИСТОПАД 2017:

1. Лук’яновича, 1 – 13,83грн./м2 (економія 44%) – наявний індивідуальний тепловий пункт (ІТП)

2. Чалдаєва, 17 – 14,95грн./м2 (економія 40%) – наявний індивідуальний тепловий пункт (ІТП)

3. Чалдаєва, 13 – 16,82грн./м2 (економія 32%) – наявний індивідуальний тепловий пункт (ІТП)

4. Бродівська, 50 – 18,29грн./м2 (економія 26%) – наявний індивідуальний тепловий пункт (ІТП)

5. Карпенка, 20 – 18,69грн./м2 (економія 25%)

6. Лепкого, 3 – 20,01грн./м2 (економія 19%)

7. Оболоня, 47 – 20,79грн./м2 (економія 16%)

8. Збаразька, 37 – 22,86грн./м2 (економія 8%) – наявний індивідуальний тепловий пункт (ІТП)

9. Бродівська, 54 – 22,99грн./м2 (економія 7%)

Економія просто так не досягається. Для цього мешканці будинків, переважно на умовах співфінансування з міською радою здійснюють ряд заходів (утпелення, заміна вікон на площах загального користування, встановлення ІТП та ін.).

P.S. Про погане. На жаль, не у всіх випадках заходи з термо-модернізації дали бажаний ефект. І все ще мало ефективними є заходи у загальноміському масштабі.

Іван Сороколіт