Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головком провів робочу із Генеральним Консулом Республіки Польща в Луцьку

Михайло Головко та Славомір Місяк обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Тернопільською областю та Республікою Польща. Зокрема, йшлося про поглиблення співпраці у галузях освіти, медицини та культури, а також – залученні інвестицій.

«Україна та Польща – стратегічні партнери, яких єднає не лише спільний кордон, а й багатовікова історія та бажання спільно розвивати європейські цінності. Близько 30% інвестицій, які отримує Тернопільщина, – польський капітал. Щороку збільшується обсяг експорту, навіть цьогоріч, незважаючи на пандемію, маємо позитивний приріст. Ми радо обмінюємося досвідом у сфері місцевого самоврядування, економіці та впровадженні сучасних технологій у виробництво. В Тернопільській області працює більше 30-ти підприємств з польським капіталом, які в основному здійснюють діяльність у транспортній галузі й торгівлі. Щороку в місті Кременці на Тернопільщині, де функціонує музей Ю. Словацького, проходить літературно-мистецький форум «Діалог двох культур», – відзначив Михайло Головко.

Голова обласної рали наголосив, що Тернопільщина цінує досвід та знання, які отримує від польських воєводств. Адже досвід передається не лише на рівні керівництва області, а й на рівні співпраці медичних установ та освітніх закладів, спортивних подій та культурних заходів.

«Тернопільська обласна рада тісно співпрацює з Люблінським воєводством. Маємо підписані низку угод та протоколів про співпрацю з іншими польськими партнерами. Наша область входить у «Програму прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Польща-Білорусь-Україна 2014-2020», у рамках якої реалізовується грантовий проект «Кордони рівних можливостей», що передбачає будівництво реабілітаційного центру для дітей з комплексом інвалідності у місті Кременець (партнер ГО «Зоря надії»). За сприяння Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку, представники аграрного бізнесу Тернопільщини мали змогу брати участь в україно-польських форумах «Агробізнес-Луцьк». У місті Тернополі діє офіс представництва Польсько-української господарчої палати, де тернополяни можуть більше дізнаватися про можливості співпраці з польськими інвесторами, організовувати зустрічі та брати участь у нетворкінгах з польськими підприємцями. Щороку проходять урочисті та культурні заходи з нагоди відзначення Днів польської культури», – додав очільник краю.

У свою чергу, Славомір Місяк відзначив, що Республіка Польща готова й надалі активно співпрацювати із Тернопільщиною.