Головну ялинку Тернополя демонтували

27 січня працівники КП “Тернопільміськсвітло” приступили до демонтажу новорічної ялинки та ілюмінації у центральній частині міста. Традиційно ці роботи розпочинають по завершенні циклу Новорічно-Різдвних свят після Водохреща.

Цього дня розпочали демонтувати і елементи «Файного зимового містечка-2020». Проте, ковзанка на Театральному майдані працюватиме для тернополян і гостей міста до завершення зимового періоду.

Нагадаємо, цього року у Тернополі була встановлена штучна ялинка, висотою 18,5 м, прикрашена 3D-Ілюмінацією з різноманітними світловими функціями. Також для новорічної красуні цього року були придбані нові гілки, які після демонтажу зберігатимуться у КП «Тернопільміськсвітло».

Демонтують також і інші елементи ілюмінації, зокрема фотозону “2020”, яку вперше встановили у центрі напередодні Нового року.

Тернопіль житлово-комунальний