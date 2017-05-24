Горе-приятель вкрав у знайомого з Тернопільщини картку та зняв усі гроші

З заявою про злочин до працівників Тернопільського відділу поліції звернувся ошуканий тернополянин. За словами потерпілого, у нього викрали банківську картку, з якої зняли готівку.

Правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився друг заявника 1996 року народження. Під час спільного розпиття спиртного, молодик скористався нагодою та непомітно витяг з кишені куртки картку, разом з якою знаходився і пін код. У скоєному горе-приятель зізнався.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.

Правоохоронці наголошують мешканцям та гостям краю, не зберігати пін-коди з вашими банківськими картками. Не повідомляйте особисті дані, оскільки це є ключовим кроком до зняття готівки з ваших електронних гаманців.