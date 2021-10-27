“Це найбільша динаміка, яку ми спостерігали”: у Тернопільській області – рекордна кількість смертей

На Тернопільщині, як і по всій Україні, значно зросла смертність від COVID-19.

Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, за останню добу від ускладнень недуги померло 25 мешканців Тернопілля. Хворим було від 48 до 90 років.

Це найбільша кількість летальних випадків за останній час, попередні дні епідеміологи фіксували близько 16-ти.

“Зростання добової кількості госпіталізацій та добової кількості виявлення прискорилося у жовтні. Це найбільша динаміка, яку ми спостерігали у 2021 році”, – зазначила головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук.