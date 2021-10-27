10:02 | 27.10.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

“Це найбільша динаміка, яку ми спостерігали”: у Тернопільській області – рекордна кількість смертей

tata 0 Views Прокоментуй!
На Тернопільщині, як і по всій Україні, значно зросла смертність від COVID-19.

Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, за останню добу від ускладнень недуги померло 25 мешканців Тернопілля. Хворим було від 48 до 90 років.

Це найбільша кількість летальних випадків за останній час, попередні дні епідеміологи фіксували близько 16-ти.

“Зростання добової кількості госпіталізацій та добової кількості виявлення прискорилося у жовтні. Це найбільша динаміка, яку ми спостерігали у 2021 році”, – зазначила головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *