14:00 | 7.09.2021
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Графік роботи пунктів вакцинації населення проти COVID-19 у Тернополі

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У Тернопільській міській територіальній громаді триває вакцинація від COVID-19 усіх охочих віком від 18 років та в окремих випадках дітей віком від 12 років.

Щеплення — добровільні й безкоштовні. Вакцинація ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя.

Для імунізації від COVID-19 у Тернополі використовують чотири вакцини:
  • інактивовану вакцину CoronaVac від Sinovac;
  • векторну вакцину AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield, SKBio) різних виробників;
  • мРНК-вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech;
  • мРНК-вакцину Moderna (mRNA-1273, Spikevax).
Усі вони схвалені ВООЗ та потребують дводозного введення. Відповідно до інструкцій. інтервал між введенням першої та другої дози вакцин складає:
  • CoronaVac/Sinovac — 14-28 днів;
  • Comirnaty/Pfizer — 21 день;
  • Moderna — 28 днів;
  • AstraZeneca — 4-12 тижнів.

Цього тижня зробити щеплення проти COVID-19 у Тернополі можна у п’яти Центрах масової вакцинації населення та пунктах щеплення. Серед них:

Пункти вакцинації, Центри вакцинації населення

Час прийому, год.

Вакцина

Телефон для довідок

Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка, просп. Злуки, 45

09:00-16:00

Pfizer-BioNTech

+380678811066

ТЦ «Епіцентр», вул. Поліська, 7

09:00-18:00

Pfizer-BioNTech

+380678811066

ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28

09:00-18:00

Moderna (ревакцинація)

+380678811066

вул. Шпитальна, 4

09:00-16:00

AstraZeneca, CoronaVaс

+380678811066

«Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр», вул. Руська, 47

09:00-16:00

CoronaVaс, Pfizer-BioNTech, Moderna (ревакцинація)

+380673672390

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