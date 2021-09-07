Графік роботи пунктів вакцинації населення проти COVID-19 у Тернополі
У Тернопільській міській територіальній громаді триває вакцинація від COVID-19 усіх охочих віком від 18 років та в окремих випадках дітей віком від 12 років.
Щеплення — добровільні й безкоштовні. Вакцинація ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя.
- інактивовану вакцину CoronaVac від Sinovac;
- векторну вакцину AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield, SKBio) різних виробників;
- мРНК-вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech;
- мРНК-вакцину Moderna (mRNA-1273, Spikevax).
- CoronaVac/Sinovac — 14-28 днів;
- Comirnaty/Pfizer — 21 день;
- Moderna — 28 днів;
- AstraZeneca — 4-12 тижнів.
Цього тижня зробити щеплення проти COVID-19 у Тернополі можна у п’яти Центрах масової вакцинації населення та пунктах щеплення. Серед них:
Пункти вакцинації, Центри вакцинації населення
Час прийому, год.
Вакцина
Телефон для довідок
Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка, просп. Злуки, 45
09:00-16:00
Pfizer-BioNTech
+380678811066
ТЦ «Епіцентр», вул. Поліська, 7
09:00-18:00
Pfizer-BioNTech
+380678811066
ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28
09:00-18:00
Moderna (ревакцинація)
+380678811066
вул. Шпитальна, 4
09:00-16:00
AstraZeneca, CoronaVaс
+380678811066
«Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр», вул. Руська, 47
09:00-16:00
CoronaVaс, Pfizer-BioNTech, Moderna (ревакцинація)
+380673672390