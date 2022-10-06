Громадський транспорт — без музики

7 жовтня набирає чинності Закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (2310-ІХ), — повідомляє Комітет гуманітарної та інформаційної політики

Зокрема, від 7 жовтня забороняється «акустичне насильство» у пасажирському транспорті.

Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено «відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку».

Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів.

Звук музики чи фільмів можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів.

Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.

Під час нерегулярних перевезень, а також у таксі, транслювати музику в салоні можна за згодою всіх пасажирів.

Закон також доручає Уряду внести норми про заборону акустичного насильства до правил перевезень на всіх видах пасажирського транспорту.

Звичка багатьох водіїв автобусів та маршруток вмикати нав’язливу музику під час пасажирських рейсів не раз ставала причиною конфліктів з пасажирами.

До речі, цим же законом з 7 жовтня заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків.

Документ було внесено та опрацьовано членами Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.