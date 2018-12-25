Хочете перед вечіркою виглядати на всі 100? – тернопільський косметолог Ірина Смарж вам допоможе
Ліфтингова система Шиллі-Шеллі. Ваше обличчя за одну годину, без ін’єкцій, молодіє на 5-7 років, ефект триває пару днів, – обіцяє тернопільський косметолог Ірина Смарж.
Догляд Шиллі – Шеллі стимулює процеси регенерації в глибоких шарах сполучної тканини, за рахунок чого покращується синтез еластину і колагену.
В процесі примінюється особливий масаж обличчя, шиї і декольте, стимулює ослаблені тканини і включає активізацію натуральних біологічних функції шкіри.
Эфект від догляду Шиллі – Шеллі:
Відновлення тургору и еластичності шкіри
Сповільнення процесу старіння
Покращення метаболічних процесів
Моделювання овала обличчя
Тонізація и потужний эфект ліфтингу
Всі деталі за телефоном – 0971174707
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