Хочете перед вечіркою виглядати на всі 100? – тернопільський косметолог Ірина Смарж вам допоможе

Ліфтингова система Шиллі-Шеллі. Ваше обличчя за одну годину, без ін’єкцій, молодіє на 5-7 років, ефект триває пару днів, – обіцяє тернопільський косметолог Ірина Смарж.

Догляд Шиллі – Шеллі стимулює процеси регенерації в глибоких шарах сполучної тканини, за рахунок чого покращується синтез еластину і колагену.

В процесі примінюється особливий масаж обличчя, шиї і декольте, стимулює ослаблені тканини і включає активізацію натуральних біологічних функції шкіри.

Эфект від догляду Шиллі – Шеллі: Відновлення тургору и еластичності шкіри Сповільнення процесу старіння Покращення метаболічних процесів Моделювання овала обличчя Тонізація и потужний эфект ліфтингу Всі деталі за телефоном – 0971174707

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