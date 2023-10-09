Не Шпитальною єдиною. Як виглядають Тернопільські новобудови, що будуються за документами як індивідуальне житло?

Виявляється під час війни в Тернополі набрало популярності будівництво “невеличких” приватних будинків, на 1-2 сім’ї, скромною площею 1200м², 1300м² чи навіть 2000м². Схоже, що таке “смарт житло” можуть собі дозволити все більше містян, так як з’являється воно регулярно в різних районах нашого міста.

Перший такий об’єкт знаходиться в самому центрі на вул. Над Ставом 1-3.

Теперішні власники викупили старі будинки і вирішили їх реконструювати, щоб зробити собі комфортне житло.

Рецепт комфортного проживання в індивідуальному будинку в центрі міста такий:

загальна площа будинку 1267м², підземний паркінг, 3 поверхи нормальних і 1 поверх мансардний (згідно документації, але де на фото мансардний поверх, частина фасаду якого повинна складатися зі скошеного даху, спробуйте розгледіти самі, бо нам це не вдалося)

Другий об’єкт трохи скромніший, але

не набагато. Знаходиться він на Дружбі, поблизу Тернопільського ставу за готелем Галичина, на вул.Чумацька 31.

Це також реконструкція викупленого приватного будинку з присадибною ділянкою, який був до цього.

Як бачимо згідно документації площа цього індивідуального будинку 1144м², кількість поверхів 3, а також як і в попередньому випадку 1 поверх мансардний, але тут немає зазначених підземних поверхів тож загальна кількість поверхів 4.

Якщо ж ви на фото нарахували не 4 поверхи, а 5, то це вам здається, бо будівельним парканом прикритий звичайний високий фундамент будівлі, але аж ніяк не додатковий поверх! 🙂

І третій приклад на сьогодні, то будинок, як нам здається, для дійсно великої сім’ї. Знаходиться він на Новому світі за адресою вул.Вагилевича 9. Також викуплений приватний будинок.

І площа цього індивідуального будиночку 2003м². Звичайно, що як і в попередніх будинках, згідно документації тут повинно бути 3 поверхи + мансарда (підземних поверхів немає).

Як ми бачимо, даху ще немає, тож чи буде він скошуватися на стіни того мансардного 4-го поверху, час покаже.

Важливо!!!

Якщо у вас раптом закралася думка, що це багатоквартирні будинки, які просто маскують під індивідуальні, щоб обходити різного роду обмеження у сфері містобудування та оподаткування, то ви помиляєтесь, бо повірте, навіть під час складного стану в економіці країни, Тернопіль розвивається і заможних сімей, які можуть дозволити собі індивідульні будинки такої площі стає все більше!

А ви б хотіли собі такий індивідуальний будинок?

URBAN