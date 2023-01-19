В Тернополі діють безкоштовні курси німецької для початківців

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, в рамках проєкту “Мова. Культура. Німеччина”, діє клуб німецької мови для початківців.

“Вивчення німецької мови – це не тільки цікавий та захоплюючий процес, але ще й заняття, яке потребує особистих зусиль, якщо, звичайно, у вас є мета оволодіти цією іноземною мовою на хорошому рівні“, – кажуть у книгозбірні.

Заняття відбуваються щопонеділка та щоп’ятниці о 16:00. Перша зустріч клубу в цьому році відбулася 16 січня.

Адреса бібліотеки: м. Тернопіль, вул. Нечая, 29 (Новий Світ).

Для участі у клубі необхідно виготовити читацький квиток (1-й поверх, каса бібліотеки).