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Вперше у Тернополі відбувся Всеукраїнський турнір з джиу-джитсу “Uma cup jiu-jitsu”

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Всеукраїнський турнір за кубок UMA CUP JIU-JITSU вперше відбувся у Тернополі. Долучились до турніру майже 70 спортсменів, які володіють бойовим мистецтвом джиу-джитсу. А призовий фонд становив 150 тисяч гривень. Організували турнір представники Української академії єдиноборств. Кажуть, такий кубок створений для справжніх професіоналів. Тому, учасники – це люди, які мають певні досягнення у цьому виді спорту.

Організатор кубку Української  Акадамії  Єдиноборств з джиу-джитсу  Богдан Мирошниченко розповів, що змагання відбувались для двох вікових категорій. Це юніори від 16-ти до 18- ти років і чоловіки 18 +.

Родзинккою турніру, за словами Богдана Мирошниченка, стала абсолютна вагова категорія, в якій взяли участь усі бажаючі,  незалежно від ваги, і змагались за головний Кубок  турніру.
Долучились до змагань учасники практично з усіх областей України. Серед них киянин Артем Сидоров. Чоловік є власником чорного поясу з бразильського джиу-джитсу.Зпвевнив, турнір організований на високому рівні, а противники – доволі сильні. Сидоров зазначив, що команда  з Тернополя завжди бере участь  у змаганнях і рівень її  професійності дуже високий. 

Суддями турніру виступили досвідчені спеціалісти. Серед них- Максим Зубенко, він уточнив, змагання за цей кубок були цікавими не лише для учасників, а й суддів. Останні 4 роки джиу-джитсу почало  активніше розвиватись в Україні. Борці вивчають  нові прийоми, а гідних суперників щороку стає більше.

– У моєму суддівстві вийшло, що все однозначно. У моїх колег були моменти, де 50 на 50. І доводилось вирішувати, це завжди складно вирішувати, тому що коли рівний поєдинок і рівна кількість балів. Суддя завжди повинен брати відповідальність на себе. Обєктивно вирішувати оцінюючи весь поєдинок,- каже – суддя Всеукраїнського турніру з джиу-джитсу Максим Зубенко. 

Тернополянин Сергій Кіналь впевнено поборов учасника з Казакстану.  Хлопець розповів, що протистояння було складним та технічо-подуманим. Але 6 річний досвід у бразильському джиу-джитсу і налаштування на перемогу дали свій результат.

Сергій – спортсмен, який неодноразово брав участь у чемпіонатах світу, був чемпіоном Європи, відзначив сильний рівень суперників, особливо спортсмена з Казакстану , якого вважає технічно гнучким і одним з найсильніших суперників, які були у його спортивній кар’єрі.

У підсумку, у фіналі абсолютної вагової категорії – переміг саме тернополянин Сергій Кіналь. Він, в сутичках за головний Кубок, поборов спортсмена з Одеси. Тож, саме представник з Тернополя  Української Академії Єдиноборств – здобув Кубок першого Всеукраїнського турніру з джиу-джитсу. Вітаємо нашого земляка з перемогою!

 





 

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