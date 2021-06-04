Переможець «Голосу країни» зробив пропозицію своїй дівчині

На своїй сторінці у соціальній мережі дівчина молодого, але вже відомого на всю країну співака Романа Сасанчина – Іванна, хизується букетом червоних троянд та каблучкою на безіменному пальці. Днями зі статусу дівчини вона перетворилася у наречену співака.

Роман Сасанчин родом із колишнього Заліщицького району, двічі ставав переможцем вокального шоу «Голос країни» – дитячого і дорослого. Зі своєю обраницею він познайомився у 2020 році, разом мешкали у столичній квартирі, яку Роман виграв на шоу. Варто відзначити, що Роману – 19 років, а Іванні – 23.

Бажаємо молодятам щасливої долі.

Сніжана Матяш



