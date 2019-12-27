Хто увійшов до президії управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА

Членами колегіальної президії УОЗ стали Василь Даньчак, Володимир Юровський та Оксана Чайчук

До розпорядження голови обласної державної адміністрації внесено зміни та введено до складу колегії управління охорони здоров’я:

начальника відділу охорони здоров`я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Василя Даньчака, генерального директора комунального некомерційного підприємства “Тернопільський обласний центр громадського здоров’я” Тернопільської обласної ради Володимира Юровського, а також виконувача обов’язків директора Державної установи “Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” Оксану Чайчук.

Про це повідомлено на вчорашньому засіданні колегії управління охорони здоров’я ТОДА, яке розпочало свою роботу в конференц-залі КНП “Тернопільська університетська лікарня” ТОР.