Бережанщина на сторінках газет 90 років тому

«За шиби. Дня 10 листопада 1929 р. ілюмінувало свої вікна в Бережанах 14 хрунів з нагоди річниці польської державности. Хтось вибив їм всі шиби. Поліція арештувала 8 гімназистів під замітом злочину ушкодження чужої власности. Вони просиділи в слідчому арешті по 6 тижнів. 16 жовтня ц.р. відбулася проти 5 з них розправа перед окружним судом у Бережанах. Всіх обжалованих увільнено, бо не було доказів, але хлопці висиділи по 6 тижнів в арешті і потратили по два роки шкільної науки.»

“Свобода” № 299 від 23.12.1929

На фото: подвір`я гімназії. Музей Книги