Спортсменка і тренерка Ліля Проць щонеділі в Тернополі організовує заняття зі скандинавської ходьби.

За її словами, цей вид фізичної активності позитивно впливає на здоров’я. Унікальність методу полягає також у тому, що під час занять хребет і колінні суглоби отримують мінімальне навантаження. Завдяки цьому скандинавська ходьба підходить для літніх людей як щоденний фітнес та для осіб із граничним перевищенням ваги, яким заборонені активні фізичні вправи.

Для скандинавської ходи використовують спеціальні розсувні палиці, які легко підганяються під зріст людини. Під час ходьби з палицями задіяні практично всі м’язи верхньої частини корпусу, які майже не використовуються впродовж дня (хоча б при звичайній ходьбі). Зокрема, плечового поясу, спини, пресу, грудей. Цей вид фізкультури підвищує витривалість, яка необхідна людям із проблемами здоров`я та професійним спортсменам. Повертає рухливість і повноцінне життя після травм опорно-рухового апарату.

Ліля Проць проводить такі заняття вже четвертий місяць поспіль і втішена, що кількість учасників в групі залишається стабільною. Про це вона написала у своєму пості в соціальній мережі фейсбук. Збір для занять скандинавською ходьбою – щонеділі о 9.00 біля причалу на набережній ставу. Організаторка запрошує усіх охочих, не залежно від того, мають вони палиці для ходьби чи ні. Головне, за її словами, взяти з собою гарний настрій зручно вдягнутися і взутися. Ірина Моргун‎