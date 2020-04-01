«Іскра любові» для людей похилого віку: молодь Архикатедри Тернополя здійснила благодійну акцію

Цими днями в умовах карантину волонтери спільноти “Іскра Любові” Архикатедрального Собору УГКЦ Тернополя передали продуктові набори (крупи, олію та інше) людям похилого віку в будинок св. Вероніки с. Петриків, а також хворим та дітям з особливими потребами м. Тернополя. Продукти придбано завдяки жертводавцям Архикатедри.

Координатор акції Валентина Конотопська висловлює вдячність усім доброчинцям, волонтерам: «Нехай Господь віддасть сторицею за Ваше милосердя. Люди похилого віку, завжди потребують нашої підтримки, а в часі карантину – найбільше».

Волонтерка розповіла про випадок, який стався у рамках акції: «Одна жінка, отримавши продуктовий набір, зі сльозами на очах запитувала: “Звідки Ви знали, що у мене закінчилась сьогодні сіль і олія теж. А я з дому два тижні не виходжу, бо чоловік лежачий після інсульту!» Немічні люди – сьогодні найбільш незахищені, нашої допомоги чекають».

Акція відбулася за підтримки настоятеля Собору та духівника спільноти “Іскра любові” о. Ореста Павліського.

пресслужба архиєпархії