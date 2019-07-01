Собор Зарваницької Матері Божої отримав особливий статус — Мала базиліка

30 червня у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулося урочисте проголошення нового статусу собору Зарваницької Матері Божої, який за Декретом виданим Святішим Отцем Франциском, Папою Римським відтепер носить звання Малої базиліки.

Для здійснення цієї знаменної події до Зарваниці прибули Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав (Шевчук), апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Ґуджеротті, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк), єпископ-помічник Теодор (Мартинюк), єпископ Коломийський Василій (Івасюк), єпископ Бучацький Дмитрій (Григорак) та багато священнослужителів нашої архиєпархії. Спочатку у соборі Зарваницької Матері Божої відбулася урочиста Архиєрейська Свята Літургія, у якій взяли участь тисячі паломників, що так чисельно прибули у цей особливий день до відпустового місця.

«Для того, щоб підкреслити, яким важливим берегом, пристанню для українського народу є Зарваниця, цей собор сьогодні отримає ім’я на весь світ, стане малою Папською базилікою. Це означає, що цей храм отримає визнання Вселенської Церкви. Святіший Отець наче вказує, якщо хтось хоче врятуватися серед бурі житейського моря, прямуйте до Зарваниці. Ваша Мати там чекає!» – наголосив під час проповіді Блаженніший Святослав.

Після Богослужіння архиєпископ Клаудіо зачитав документ Папи Римського, яким засвідчив надання статусу Малої Папської базиліки собору у Марійському духовному центрі «Зарваниця». В свою чергу митрополит Василій зі словами щирої вдячності звернувся до Отця і Глави нашої Церкви Блаженнішого Святослава та апостольського нунція в Україні архієпископа Клаудіо, а також подарував пам’ятні ікони Зарваницької Богородиці.

Мала базиліка – це титул, що надається католицьким церквам Папою Римським. Він присвоюється не з огляду на монументальність чи інші архітектурні особливості споруди, а тоді, коли йдеться про непересічну активність вірних і духовенства.

В Україні до цього дня почесний статус носили лише три храми – базиліка Успіння у Львові, базиліка Воздвиження чесного Хреста в Чернівцях і базиліка Святого Апостола Петра в Одесі.

прес-служба Марійського духовного центру