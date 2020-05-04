Із 12 травня може відновитися міжміське сполучення

12 травня може бути відновлено активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій

– Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато залежить від того, які показники поширення вірусу ми матимемо до 12 травня. Надалі плануємо й авіасполучення. Звичайно, ми можемо говорити тільки про внутрішню авіацію. Єдине, що авіаперевізники не розуміють обсягу трафіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів – не вигідно. Вигідніше не літати, – розповів Владислав Криклій.

Міністр припустив, що, напевно, залишаться деякі обмеження і заходи: маски, термоскринінг, де це можливо, у міському транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця.