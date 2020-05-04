В Україні хочуть запровадити адаптивний карантин, який можна посилювати в окремих регіонах

Про це на засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ми будемо говорити про те, що якщо в якомусь регіоні або місті буде спалах, то саме там будуть вводитися локальні обмеження. Зараз комісії з питань техногенної і екологічної надзвичайної ситуації в Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській областях і в Києві, зокрема, повинні детально вивчити епідеміологічну ситуацію і після 11 травня приймати відповідні рішення окремо, керуючись тими даними, які будуть на той момент вимагати тих чи інших рішень”, – пояснив Шмигаль.

Шмигаль додав, що ідею «адаптивного карантину» підтримали члени Ради з економічного розвитку.

Прем’єр нагадав, що ослаблення обмежень розпочнуться після 11 травня, головне — щоб кількість хворих не збільшувалась.