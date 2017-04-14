Казимир Попіль зіткнувся з дорожнім відбійником. Екс-поліцейський в лікарні

13 квітня з самого ранку на автодорозі поблизу с. Острів Тернопільського району водій автомобіля «Suzuki»Казимир Попіль не впорався з керуванням, та допустив зіткнення з дорожнім відбійником.

Внаслідок ДТП водія автомобіля, жителя м. Тернопіль, з травмами середнього ступеня важкості шпиталізовано в першу Тернопільську міську лікарню.

Нагадаємо, минулого року 24 лютого стало “фатальним” днем для екс-правоохоронця.

В ході проведення обшуків співробітниками НАБУ у Казимира Попіля по місцю проживання були виявлені бойова граната та близько двох сотень патронів.

За повідомленням активістів, Казимир Попіль є учасником двох ДТП (одне зі смертельним наслідком): «У лютому 2016 року, після вживання спиртних напоїв із Гаврилюком С.В. у м. Бучачі, повертавшись на власному автомобілі Шкода Супер-Б додому, Попіль К.Я. у нетверезому стані став учасником ДТП на «Східному» масиві м. Тернополя. Даний факт особисто «зам’яв» та не надав розголосу Богомол О.М.

Також Попілю приписують зловживання службовим становищем, “кришування” розважальних закладів та ін.