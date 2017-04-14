На ремонт дахів тернопільських багатоповерхівок виділили 7 мільйонів

Титульні списки капітального ремонту житлового фонду на 2017 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради 29 березня 2017 року.

Вид робіт Орієнтовна потреба в коштах, тис. грн. І. Конструктивний ремонт 1. Ремонт покрівель 7100,00 1 бул. Т. Шевченка, 33 150,00 2 вул. Гет.Сагайдачного,6 110,00 3 вул. Б. Лепкого, 14 200,00 4 вул. Куліша, 4 105,00 5 вул. В. Великого, 4 150,00 6 пр. Злуки, 29 200,00 7 вул. Київська, 10 150,00 8 вул. Білецька, 16 150,00 9 вул. Кн. Острозького, 58, 60 20,00 10 вул. Галицька, 41 300,00 11 вул. Шептицького, 3 160,00 12 вул. Кл.Савури, 7 200,00 13 вул. Мазепи, 5 400,00 14 вул. Збаразька, 35 500,00 15 вул. Броварна, 14 315,00 16 бул. Д. Галицького, 6 200,00 17 вул. В.Великого, 5 200,00 18 вул. Б.Лепкого, 6 200,00 19 вул. Руська, 35 100,00 20 бул. Д. Галицького, 28 100,00 21 вул. Бойківська, 4 100,00 22 бул. С.Петлюри, 3 200,00 23 вул. Л. Українки, 37 200,00 24 вул. Карпенка, 23 150,00 25 вул. Бр.Бойчуків, 5 300,00 26 вул. Бродівська, 50 300,00 27 вул. Галицька, 56 150,00 28 пр. Злуки, 2 100,00 29 вул. Карпенка, 15 250,00 30 пр. Злуки, 31 200,00 31 вул. Героїв Крут, 7 50,00 32 вул. Дорошенка, 10 50,00 33 вул. Лепкого, 8 50,00 34 вул. Кривоноса, 11 50,00 35 вул. Куліша, 3 50,00 36 пр. Злуки, 57 50,00 37 вул. 15 Квітня, 43 50,00 38 вул. Симоненка, 10 50,00 39 вул. Симоненка, 2 50,00 40 вул. Морозенка, 3 50,00 41 вул. Будного,30 50,00 42 вул. Живова, 28 50,00 43 вул. Кн.Острозького, 62 50,00 44 вул. Оболоня, 11 50,00 45 вул. Новий Світ, 1 50,00 46 вул. Котляревського, 1 30,00 47 вул. Бойчуків, 1а 50,00 48 вул.Київська, 5 30,00 49 вул. За рудкою,1 100,00 50 вул. Просвіти 8 50,00 51 вул. Ломоносова 41 140,00 52 вул. Київська, 4 40,00 53 вул.15 Квітня, 3 50,00