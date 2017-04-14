На ремонт дахів тернопільських багатоповерхівок виділили 7 мільйонів
Титульні списки капітального ремонту житлового фонду на 2017 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради 29 березня 2017 року.
|Вид робіт
|Орієнтовна потреба в коштах, тис. грн.
|І.
|Конструктивний ремонт
|1.
|Ремонт покрівель
|7100,00
|1
|бул. Т. Шевченка, 33
|150,00
|2
|вул. Гет.Сагайдачного,6
|110,00
|3
|вул. Б. Лепкого, 14
|200,00
|4
|вул. Куліша, 4
|105,00
|5
|вул. В. Великого, 4
|150,00
|6
|пр. Злуки, 29
|200,00
|7
|вул. Київська, 10
|150,00
|8
|вул. Білецька, 16
|150,00
|9
|вул. Кн. Острозького, 58, 60
|20,00
|10
|вул. Галицька, 41
|300,00
|11
|вул. Шептицького, 3
|160,00
|12
|вул. Кл.Савури, 7
|200,00
|13
|вул. Мазепи, 5
|400,00
|14
|вул. Збаразька, 35
|500,00
|15
|вул. Броварна, 14
|315,00
|16
|бул. Д. Галицького, 6
|200,00
|17
|вул. В.Великого, 5
|200,00
|18
|вул. Б.Лепкого, 6
|200,00
|19
|вул. Руська, 35
|100,00
|20
|бул. Д. Галицького, 28
|100,00
|21
|вул. Бойківська, 4
|100,00
|22
|бул. С.Петлюри, 3
|200,00
|23
|вул. Л. Українки, 37
|200,00
|24
|вул. Карпенка, 23
|150,00
|25
|вул. Бр.Бойчуків, 5
|300,00
|26
|вул. Бродівська, 50
|300,00
|27
|вул. Галицька, 56
|150,00
|28
|пр. Злуки, 2
|100,00
|29
|вул. Карпенка, 15
|250,00
|30
|пр. Злуки, 31
|200,00
|31
|вул. Героїв Крут, 7
|50,00
|32
|вул. Дорошенка, 10
|50,00
|33
|вул. Лепкого, 8
|50,00
|34
|вул. Кривоноса, 11
|50,00
|35
|вул. Куліша, 3
|50,00
|36
|пр. Злуки, 57
|50,00
|37
|вул. 15 Квітня, 43
|50,00
|38
|вул. Симоненка, 10
|50,00
|39
|вул. Симоненка, 2
|50,00
|40
|вул. Морозенка, 3
|50,00
|41
|вул. Будного,30
|50,00
|42
|вул. Живова, 28
|50,00
|43
|вул. Кн.Острозького, 62
|50,00
|44
|вул. Оболоня, 11
|50,00
|45
|вул. Новий Світ, 1
|50,00
|46
|вул. Котляревського, 1
|30,00
|47
|вул. Бойчуків, 1а
|50,00
|48
|вул.Київська, 5
|30,00
|49
|вул. За рудкою,1
|100,00
|50
|вул. Просвіти 8
|50,00
|51
|вул. Ломоносова 41
|140,00
|52
|вул. Київська, 4
|40,00
|53
|вул.15 Квітня, 3
|50,00