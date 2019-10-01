18:01 | 1.10.2019
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Новини Тернополя 

Книга кременчанина Віктора Янкевича лідирує у ТОПі продаж Форуму видавців 2019

Irena 3 Views Прокоментуй! ,

Детектив Віктора Янкевича “Вбивство в бібліотеці на ринку, 9”, за підсумками продажу художньої літератури на Форумі видавців 2019, є найуспішнішим.

Про це автор поділився у Facebook. 

“Моя книга “Вбивство в бібліотеці на Ринку, 9″ очолила топ продажів і це не може не радувати. Тому я і поспішаю поділитися цією новиною з вами”, – пише Віктор Янкевич.

Усі ці книги до кінця тижня можна придбати з форумною знижкою 10% на сайті видавництва.

 

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